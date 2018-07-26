Подтопленные дома и поврежденный мост: непогода наделала беды на Прикарпатье

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34021 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100225 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122386 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130030 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168208 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153015 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140829 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130417 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180585 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 36883 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 46116 просмотра
россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА

россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА

9 марта, 14:14 • 20726 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 24673 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

17:15 • 22214 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145766 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180585 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188518 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199050 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256106 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168208 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107521 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111783 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113683 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112956 просмотра
Актуальное
Подтопленные дома и поврежденный мост: непогода наделала беды на Прикарпатье

Подтопленные дома и поврежденный мост: непогода наделала беды на Прикарпатье

Киев  •  УНН

 • 8839 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Поднятие уровня воды наблюдаются в Ивано-Франковской области в связи с сильными дождями. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"Из-за сильного дождя на Прикарпатье наблюдаются повышение уровней воды. Непогода наделала немало вреда на Прикарпатье", - говорится в сообщении.

В селе Фитьков Надворнянского района из-за поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надворнянская было повреждено пешеходный мостик.

А в селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская были повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м.

"На месте работниками пожарно-спасательной службы, Днестровского бассейнового управления водных ресурсов и органами местного самоуправления проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком. К работам по ликвидации привлечено 38 человек и 7 единиц техники, из них от Управления ГСЧС в области 18 человек на 2 единицах техники", - рассказали спасатели.

В городе Болехов в результате поднятия уровня воды в местном ручье дождевые воды подтопили отдельные подвальные помещения жилых домов.

"К выполнению работ по откачке воды привлекались 4 спасателя и 1 единица техники государственного пожарно-спасательного поста города Болехов. В общем откачана вода из 4 подвальных помещений жилых домов", - уточнили в ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проезд гондолой по 8 гривен: соцсети отреагировали на затопленный Киев

Напомним, мощный ливень вчера накрыл Запорожье и область. Там выпала полумесячная норма осадков. Кроме того, сильные дожди затопили улицы Херсона, превратив их в реки.

Столица Украины также пострадала из-за непогоды. Так, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом. Непогодой было повреждено путепровод в Подольском районе Киева. На некоторых улицах столицы вода на дорогах не сходила, и автомобили "плыли" по дороге. Примерно такая же ситуация была и на тротуарах и особенно в подземных переходах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы