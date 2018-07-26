Подтопленные дома и поврежденный мост: непогода наделала беды на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Поднятие уровня воды наблюдаются в Ивано-Франковской области в связи с сильными дождями. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"Из-за сильного дождя на Прикарпатье наблюдаются повышение уровней воды. Непогода наделала немало вреда на Прикарпатье", - говорится в сообщении.
В селе Фитьков Надворнянского района из-за поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надворнянская было повреждено пешеходный мостик.
А в селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская были повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м.
"На месте работниками пожарно-спасательной службы, Днестровского бассейнового управления водных ресурсов и органами местного самоуправления проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком. К работам по ликвидации привлечено 38 человек и 7 единиц техники, из них от Управления ГСЧС в области 18 человек на 2 единицах техники", - рассказали спасатели.
В городе Болехов в результате поднятия уровня воды в местном ручье дождевые воды подтопили отдельные подвальные помещения жилых домов.
"К выполнению работ по откачке воды привлекались 4 спасателя и 1 единица техники государственного пожарно-спасательного поста города Болехов. В общем откачана вода из 4 подвальных помещений жилых домов", - уточнили в ГСЧС.
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Напомним, мощный ливень вчера накрыл Запорожье и область. Там выпала полумесячная норма осадков. Кроме того, сильные дожди затопили улицы Херсона, превратив их в реки.
Столица Украины также пострадала из-за непогоды. Так, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом. Непогодой было повреждено путепровод в Подольском районе Киева. На некоторых улицах столицы вода на дорогах не сходила, и автомобили "плыли" по дороге. Примерно такая же ситуация была и на тротуарах и особенно в подземных переходах.