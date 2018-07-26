Підтоплені будинки та пошкоджений міст: негода наробила біди на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Підняття рівнів води спостерігаються у Івано-Франківській області у зв'язку з сильними дощами. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"Через сильний дощ на Прикарпатті спостерігаються підняття рівнів води. Негода наробила чимало шкоди на Прикарпатті", - йдеться в повідомленні.
У селі Фитьків Надвірнянського району через підняття рівня води в річці Бистриця-Надвірнянська було пошкоджено пішохідний місток.
А в селі Підлісся Тисменицького району водами річки Бистриця-Солотвинська було пошкоджено берегоукріплення на відстані орієнтовно 100 м.
"На місці працівниками пожежно-рятувальної служби, Дністровського басейнового управління водних ресурсів та органами місцевого самоврядування проводяться роботи щодо укріплення дамби негабаритним каменем та мішками з піском. До робіт з ліквідації залучено 38 чоловік та 7 одиниць техніки, з них від Управління ДСНС в області 18 чоловік на 2 одиницях техніки", - розповіли рятувальники.
У місті Болехів у результаті підняття рівня води в місцевому потічку дощові води підтопили окремі підвальні приміщення житлових будинків.
"До виконання робіт з відкачування води залучалися 4 рятувальники та 1 одиниця техніки державного пожежно-рятувального поста міста Болехів. Загалом відкачано воду з 4 підвальних приміщень житлових будинків",- уточнили у ДСНС.
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Нагадаємо, потужна злива вчора накрила Запоріжжя та область. Там випала півмісячна норма опадів. Крім того, сильні дощі затопили вулиці Херсона, перетворивши їх на річки.
Столиця України також постраждала через негоду. Так, у низці районів пошкоджено, зокрема, автомобілі та будинки поваленими деревами та білбордом. Негодою було пошкоджено шляхопровід у Подільському районі Києва. На деяких вулицях столиці вода на дорогах не сходила, і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах.