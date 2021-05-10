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Итоги Дня победы в Украине: составлено 22 админпротокола, зарегистрировано 13 уголовных нарушений

Итоги Дня победы в Украине: составлено 22 админпротокола, зарегистрировано 13 уголовных нарушений

Киев  •  УНН

 • 18894 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. По результатам празднования Дня победы 9 мая Национальная полиция Украина зафиксировала 13 уголовных нарушений и и составила 22 админпротокола. Об этом сообщили в пресс-центре полиции, передает УНН.

Что известно

По состоянию на 18:00 9 мая на территории Украины состоялся 721 мероприятие по случаю празднования 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.

Цитата

“В полицию поступило 61 сообщения о возможных нарушениях. Большинство из них касались использования запрещенной символики”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проверок по фактам совершенных правонарушений составлено 22 административных протокола, а именно:

  • 8 — по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 — в Одесской и по первому Львовской области и городе Киеве)
  • 5 — по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 — в Одесской и по первому Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях)
  • 5 — по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского ...) КоАП (3 — в Одесской и 2 — Запорожской областях)
  • 4 — по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП (2 — в Одесской, по первому Запорожской и Луганской областях).

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях. Из них:

  • 11 — по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (четвёртый Запорожской, по второму Закарпатской и Сумской, по первой Луганской, Одесской и Николаевской областях)
  • 1 — по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области);
  • 1 — по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа ...) Уголовного кодекса Украины (в Николаевской области).

Что было раньше

В Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”, есть задержанные.

В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы.

В Сумской области 53-летний мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой.

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