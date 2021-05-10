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Підсумки Дня перемоги в Україні: складено 22 адмінпротоколи, зареєстровано 13 кримінальних порушень

Підсумки Дня перемоги в Україні: складено 22 адмінпротоколи, зареєстровано 13 кримінальних порушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. За результатами святкування Дня перемоги 9 травня Національна поліція України зафіксувала 13 кримінальних порушень і та склала 22 адмінпротоколи. Про це повідомили у пресцентрі поліції, передає УНН.

Що відомо

Станом на 18:00 9 травня на території України відбувся 721 захід із нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у них взяли понад 54 тисячі осіб.

"До поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення. Більшість із них стосувалися використання забороненої символіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті перевірок за фактами вчинених правопорушень складено 22 адміністративні протоколи, а саме:

  • 8 – за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП (6 – в Одеській і по 1 – у Львівській області і місті Києві);
  • 5 – за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП (2 – в Одеській і по 1 – у Дніпропетровській, Миколаївській і Запорізькій областях);
  • 5 – за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського…) КУпАП (3 – в Одеській і 2 – Запорізькій областях);
  • 4 – за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (2 – в Одеській, по 1 – у Запорізькій та Луганській областях).

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень. Із них:

  • 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України (4 – у Запорізькій, по 2 – у Закарпатській і Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській і Миколаївській областях);
  • 1 – за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України (у Львівській області);
  • 1 – за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України (у Миколаївській області).

Що було раніше

В Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”, є затримані.

У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави.

На Сумщині 53-річний чоловік вивісив на балконі плакат з радянською символікою.

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