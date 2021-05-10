Підсумки Дня перемоги в Україні: складено 22 адмінпротоколи, зареєстровано 13 кримінальних порушень

Що відомо

Станом на 18:00 9 травня на території України відбувся 721 захід із нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у них взяли понад 54 тисячі осіб.

"До поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення. Більшість із них стосувалися використання забороненої символіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті перевірок за фактами вчинених правопорушень складено 22 адміністративні протоколи, а саме:

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень. Із них:

Що було раніше

В Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”, є затримані.



У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави.

На Сумщині 53-річний чоловік вивісив на балконі плакат з радянською символікою.