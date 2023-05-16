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Подсанкционному олигарху Фуксу сообщили о подозрении - СБУ

Подсанкционному олигарху Фуксу сообщили о подозрении - СБУ

Киев • УНН

 • 777656 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Павлу Фуксу, пишет УНН.

Цитата

"Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашего государства и систематическом уклонении от уплаты налогов. Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний на более 100 млрд грн", - сообщили в СБУ.

Детали

Как свидетельствуют материалы расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. "Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства", - рассказали в СБУ.

"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур", - сообщили в спецслужбе.

Во время этих махинаций, как отмечается, злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма убытков государству достигает почти 100 млн грн.

"На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", - указали в СБУ.

В рамках уголовного производства, как сообщается, наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

Напомним

15 мая СБУ сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу и топменеджменту его компаний, которые подозреваются в том, что присвоили государственный газ на миллиарды гривен.

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