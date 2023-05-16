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Підсанкційному олігарху Фуксу повідомили про підозру - СБУ

Підсанкційному олігарху Фуксу повідомили про підозру - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків. Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн", - повідомили у СБУ.

Деталі

Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. "Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - розповіли у СБУ.

"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур", - повідомили у спецслужбі.

Під час цих махінацій, як зазначається, зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн.

"На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)", - вказали у СБУ.

У межах кримінального провадження, як повідомляється, накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Нагадаємо

15 травня СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які підозрюються у тому, що привласнили державного газу на мільярди гривень.

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