Підсанкційному олігарху Фуксу повідомили про підозру - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу, пише УНН.
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"Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків. Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн", - повідомили у СБУ.
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Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. "Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - розповіли у СБУ.
"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур", - повідомили у спецслужбі.
Під час цих махінацій, як зазначається, зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн.
"На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)", - вказали у СБУ.
У межах кримінального провадження, як повідомляється, накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.
Нагадаємо
15 травня СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які підозрюються у тому, що привласнили державного газу на мільярди гривень.