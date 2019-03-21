Подрядчики завысили стоимость части Нацмузея "Мемориал жертв Голодомора" – аудит
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Аудиторы обнаружили завышение подрядчиками стоимости работ при строительстве второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" на сумму более 692 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Северного офиса Госаудитслужбы, передает УНН.
"Во время плановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия "Дирекция по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" за период с 01.01.2017 по 31.12.2018 специалисты аппарата Северного офиса Держаудитслужбы установили финансовых нарушений, которые привели к убыткам на сумму более 692 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Так, в ходе проверки правильности применения норм, расценок и коэффициентов, а также объемов договорных работ, выполненных предприятием - ООО "Основа" - в 2018 году, было выявлено, что "подрядная организация завысила порядок применения ресурсных элементных сметных норм и объемов выполненных работ более чем 692 тыс. грн, что привело к убыткам общего фонда государственного бюджета на соответствующую сумму ".
Таким образом, руководству предприятия направлено требование об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, материалы контрольного мероприятия направили в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Как сообщал УНН, на Парковой дороге в Киеве началось неизвестно строительство: работает техника, площадка ограждена, стоящее помещение охраны, однако отсутствует паспорт строительства.
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Впоследствии выяснилось, что строительство неподалеку Аскольдовой Могилы - это часть работ по возведению второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".