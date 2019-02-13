На Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво, передає кореспондент УНН.
Працює техніка, майданчик огороджений, стоїть приміщення охорони, проте відсутній паспорт будівництва, також охоронці і працівники будмайданчика відмовляються коментувати що саме будується.
УНН звернувся з запитом до КМДА.
Як повідомляв УНН, прокуратура Києва через суд повернула столичній громаді майже 10 соток землі на острові Труханів та зобов'язала знести самочинно збудовані споруди.
Нагадаємо, у 2017 році Києву повернули землю ландшафтної пам'ятки на острові Труханів.