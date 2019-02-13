На Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво

Працює техніка, майданчик огороджений, стоїть приміщення охорони, проте відсутній паспорт будівництва, також охоронці і працівники будмайданчика відмовляються коментувати що саме будується.

УНН звернувся з запитом до КМДА.



Як повідомляв УНН, прокуратура Києва через суд повернула столичній громаді майже 10 соток землі на острові Труханів та зобов'язала знести самочинно збудовані споруди.



Нагадаємо, у 2017 році Києву повернули землю ландшафтної пам'ятки на острові Труханів.

