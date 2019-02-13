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На Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво

На Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво, передає кореспондент УНН.

Працює техніка, майданчик огороджений, стоїть приміщення охорони, проте відсутній паспорт будівництва, також охоронці і працівники будмайданчика відмовляються коментувати що саме будується. 

УНН звернувся з запитом до КМДА.

Як повідомляв УНН, прокуратура Києва через суд повернула столичній громаді майже 10 соток землі на острові Труханів та зобов'язала знести самочинно збудовані споруди.

Нагадаємо, у 2017 році Києву повернули землю ландшафтної пам'ятки на острові Труханів.

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