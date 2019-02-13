На Парковой дороге в Киеве началось неизвестно строительство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На Парковой дороге в Киеве началось неизвестно строительство, передает корреспондент УНН.
Работает техника, площадка ограждена, стоит помещение охраны, однако отсутствует паспорт строительства, также охранники и работники стройплощадки отказываются комментировать именно строится.
УНН обратился с запросом в КГГА.
Как сообщал УНН, прокуратура Киева через суд вернула столичной общине почти 10 соток земли на острове Труханов и обязала снести самовольно построенные сооружения.
Напомним, в 2017 году Киеву вернули землю ландшафтной достопримечательности на острове Труханов.