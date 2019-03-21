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Підрядники завищили вартість будівництва частини Нацмузею "Меморіал жертв Голодомору" – аудит

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Аудитори виявили завищення підрядниками вартості робіт при будівництві другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" на суму понад 692 тис. грн. Про це повідомила прес-служба Північного офісу Держаудитслужби, передає УНН.

Підрядники завищили вартість будівництва частини Нацмузею "Меморіал жертв Голодомору" – аудит

"Під час планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного унітарного підприємства "Дирекція з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 фахівці апарату Північного офісу Держаудитслужби встановили фінансових порушень, що призвели до збитків, на суму понад 692 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Так, у ході перевірки правильності застосування норм, розцінок та коефіцієнтів, а також обсягів договірних робіт, виконаних суб’єктом господарювання – ТОВ "Основа" – у 2018 році, було виявлено, що "підрядна організація завищила порядок застосування ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів виконаних робіт на понад 692 тис. грн, що призвело до збитків загального фонду державного бюджету на відповідну суму".

Таким чином, керівництву підприємства надіслано вимогу про усунення виявлених порушень.

Крім того, матеріали контрольного заходу надіслали до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Як повідомляв УНН, на Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво: працює техніка, майданчик огороджений, стоїть приміщення охорони, проте відсутній паспорт будівництва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Будівництво на Парковій дорозі немає дозвільних документів

Згодом з'ясувалося, що будівництво неподалік Аскольдової Могили - це частина робіт зі зведення другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору".

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