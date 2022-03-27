Подразделения рф продолжают перемещаться на территорию беларуси - Генштаб ВСУ

Детали

Как сообщается, продолжается перемещение подразделений российской федерации на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.

Часть подразделений вооруженных сил республики беларусь продолжает находиться на полигонах, добавили в Генштабе.

Ситуация по направлениям на 12 часов 27 марта:



На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

На Сиверском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел.

направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит совершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.

направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит совершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.

На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов не имеют. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.

направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов не имеют. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.

В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

"Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отбивают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях", - сказали в Генштабе.

Дополнение

Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов из Гусаровки и уничтожили еще один вражеский самолет Су-34 в Харьковской области.