Подразделения рф продолжают перемещаться на территорию беларуси - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Подразделения российской федерации продолжают перемещаться на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, указывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, продолжается перемещение подразделений российской федерации на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.
Часть подразделений вооруженных сил республики беларусь продолжает находиться на полигонах, добавили в Генштабе.
Ситуация по направлениям на 12 часов 27 марта:
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- На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.
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- На Сиверском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел.
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- На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит совершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.
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- На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов не имеют. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.
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- В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.
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"Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отбивают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях", - сказали в Генштабе.
Дополнение
Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов из Гусаровки и уничтожили еще один вражеский самолет Су-34 в Харьковской области.