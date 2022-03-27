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Подразделения рф продолжают перемещаться на территорию беларуси - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 101213 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Подразделения российской федерации продолжают перемещаться на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, указывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Подразделения рф продолжают перемещаться на территорию беларуси - Генштаб ВСУ

Детали

Как сообщается, продолжается перемещение подразделений российской федерации на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.

Часть подразделений вооруженных сил республики беларусь продолжает находиться на полигонах, добавили в Генштабе.

Ситуация по направлениям на 12 часов 27 марта:

  • На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.
  • На Сиверском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел.
  • На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит совершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.
  • На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов не имеют. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.
  • В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

"Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отбивают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях", - сказали в Генштабе.

Дополнение

Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов из Гусаровки и уничтожили еще один вражеский самолет Су-34 в Харьковской области.

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