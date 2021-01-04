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Подрыв подростка на боеприпасе в Донецкой области: открыто производство

Киев • УНН

 • 8989 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Донецкой области открыто уголовное производство по факту подрыва подростка на боеприпасе во время разрезания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Подрыв подростка на боеприпасе в Донецкой области: открыто производство

"Вчера, 3 января, в полицию поступило сообщение, что за медицинской помощью обратился 16-летний житель села Благодатное с диагнозом иссечение кистей рук и ног, которые получил в результате взрыва. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили, что парень нашел неизвестное взрывное устройство на свалке и принес домой. С помощью инструментов он решил его распилить, в результате чего произошел взрыв. Несовершеннолетний получил телесные повреждения.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия", - добавляется в сообщении.

Напомним, в результате попытки распилить взрывоопасный предмет в Донецкой области пострадал подросток.

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