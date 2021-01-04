Підрив підлітка на боєприпасі на Донеччині: відкрито провадження

"Вчора, 3 січня, до поліції надійшло повідомлення, що за медичною допомогою звернувся 16-річний мешканець села Благодатне з діагнозом посічення кінцівок рук та ніг, які отримав в результаті вибуху. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що хлопець знайшов невідомий вибуховий пристрій на сміттєзвалищі та приніс додому. За допомогою інструментів він вирішив його розпилити, внаслідок чого стався вибух. Неповнолітній отримав тілесні ушкодження.

"Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Поліцейські встановлюють повні обставини події", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті спроби розпиляти вибухонебезпечний предмет на Донеччині постраждав підліток.