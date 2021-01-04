Підліток підірвався під час спроби розпиляти боєприпас
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В результаті спроби розпиляти вибухонебезпечний предмет на Донеччині постраждав підліток. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Повідомлення про нещасний випадок, що стався у селі Благодатне Великоновоселківського району на Донеччині, рятувальники отримали 3 січня.
"Підліток, 2004 року народження, намагався розпиляти вибухонебезпечний предмет, в результаті чого стався вибух. Постраждалого госпіталізовано до хірургічного відділення у стані середньої важкості", - сказано у повідомленні.
Внаслідок події пошкоджень та загорань будівель не було. Від місцевих рятувальників сили та засоби не залучались.
Нагадаємо, наприкінці грудня у зоні ООС підірвався боєць.