Підліток підірвався під час спроби розпиляти боєприпас

Повідомлення про нещасний випадок, що стався у селі Благодатне Великоновоселківського району на Донеччині, рятувальники отримали 3 січня.

"Підліток, 2004 року народження, намагався розпиляти вибухонебезпечний предмет, в результаті чого стався вибух. Постраждалого госпіталізовано до хірургічного відділення у стані середньої важкості", - сказано у повідомленні.

Внаслідок події пошкоджень та загорань будівель не було. Від місцевих рятувальників сили та засоби не залучались.

Нагадаємо, наприкінці грудня у зоні ООС підірвався боєць.