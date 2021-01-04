Подросток подорвался при попытке распилить боеприпас
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В результате попытки распилить взрывоопасный предмет в Донецкой области пострадал подросток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Сообщение о несчастном случае, который произошел в селе Благодатное Великоновоселковского района Донецкой области, спасатели получили 3 января.
"Подросток, 2004 года рождения, пытался распилить взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
В результате происшествия повреждений и возгораний зданий не было. От местных спасателей силы и средства не привлекались.
Напомним, в конце декабря в зоне ООС подорвался боец.