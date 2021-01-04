Подросток подорвался при попытке распилить боеприпас

Сообщение о несчастном случае, который произошел в селе Благодатное Великоновоселковского района Донецкой области, спасатели получили 3 января.

"Подросток, 2004 года рождения, пытался распилить взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

В результате происшествия повреждений и возгораний зданий не было. От местных спасателей силы и средства не привлекались.

Напомним, в конце декабря в зоне ООС подорвался боец.