У зоні ООС підірвався боєць

"Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Українському захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу. Життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обставини події з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку та командування частини.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку 2020 року у бойових діях на Донбасі загинуло майже пів сотні українських військових. Лише під час "перемир'я" - з 27 липня - четверо з них.