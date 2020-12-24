В зоне ООС подорвался боец
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение украинский военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Украинскому защитнику оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных. Только во время "перемирия" - с 27 июля - четверо из них.