Подрыв Каховской ГЭС: убытки мелиоративных систем уже превысили 150 млрд гривен

Детали

В Минагрополитики отметили, что точные данные можно будет определить после деоккупации территорий. Существует большая вероятность, что системы будут разрушены или демонтированы оккупантами.

Там отметили, что без восстановления источника водоснабжения говорить об орошаемом земледелии на юге Украины в ближайшее время невозможно.

Кроме того, в Минагрополитики отметили, что Каховское водохранилище было источником орошения для 94% систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях.

Оно также было источником питания для 584 тыс. гектаров земель, на которые подавалась вода для орошения. В частности, Каховский магистральный канал обслуживал 326 тыс. га, Северо-Крымский – 39,7 тыс. га сельскохозяйственных земель. К тому же, через ряд систем в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях осуществляли отдельный водозабор из водохранилища на общую площадь орошения 218,3 тыс. га.

Напомним

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС Украина ежегодно будет терять около двух миллионов тонн производства аграрной продукции, что составляет около 1,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.