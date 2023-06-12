Підрив Каховської ГЕС: збитки меліоративних систем вже перевищили 150 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Збитки державного майна - меліоративних систем та каналів внаслідок підриву Каховської ГЕС складають 150-160 млрд гривень. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
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У Мінагрополітики зазначили, що точні дані можна буде визначити після деокупації територій. Існує велика ймовірність, що системи будуть зруйновані або ж демонтовані окупантами.
Там зауважили, що без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України у найближчий час неможливо.
Крім того, у Мінагрополітики наголосили, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.
Воно також було джерелом живлення для 584 тис. гектарів земель, на які подавалася вода для зрошення. Зокрема, Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський – 39,7 тис. га сільськогосподарських земель. До того ж, через низку систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювали окремий водозабір з водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.
Нагадаємо
Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС Україна щороку втрачатиме близько двох мільйонів тонн виробництва аграрної продукції, що дорівнює близько 1,5 мільярда доларів. Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.