Подрыв боеприпасов: на ЗАЭС находятся представители Росатома
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сейчас на Запорожской атомной электростанции находится 11 представителей Росатома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.
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"На данный момент на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома. Очевидно, что подрывы боеприпасов на площадке станции осуществляются при их непосредственном участии. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме", — говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.