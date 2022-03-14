Подрыв боеприпасов: на ЗАЭС находятся представители Росатома

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"На данный момент на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома. Очевидно, что подрывы боеприпасов на площадке станции осуществляются при их непосредственном участии. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме", — говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.