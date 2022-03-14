Підрив боєприпасів: на ЗАЕС перебувають представники Росатому

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"На даний момент на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому. Очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньою безпосередньою участю. Отже виходить, що Росатом теж бере участь у цьому тероризмі", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля зруйнованого навчально-тренувального центру та енергоблоку №1.