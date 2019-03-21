Предприниматель незаконно использовал землю стоимостью более полумиллиона гривен

В прокуратуре установили, что предпринимателю было передано в аренду земельный участок на территории Агрономического сельского совета для размещения объекта торговли и пункта общественного питания, на условиях аренды. Однако он систематически не платил аренду за пользование землей и передал спорный участок в субаренду без согласования с распорядителем земли.

Несмотря на указанные нарушения, прокуратура заявила иск о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка площадью 0,15 га, нормативно-денежной оценкой 507 тыс. грн. Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако предприниматель обжаловал это решение в апелляционном порядке.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд, учитывая доводы сторон, поддержал позицию прокуратуры, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение Хозяйственного суда Винницкой области без изменений.

Напомним, прокуратура вернула государству земли на полтора миллиона гривен.