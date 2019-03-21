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Підприємець незаконно використовував землю вартістю понад півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 6257 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Господарський суд суд Вінницької області повернув державі землю вартістю 507 тис. грн, яку місцевий підприємець використовував з порушеннями закону. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.

Підприємець незаконно використовував землю вартістю понад півмільйона гривень

У прокуратурі встановили, що підприємцю було передано в оренду земельну ділянку на території Агрономічної сільської ради для розміщення об’єкту торгівлі та пункту громадського харчування, на умовах оренди. Однак він систематично не сплачував оренду за користування землею та передав спірну ділянку в суборенду без погодження з розпорядником землі.

Зважаючи на вказані порушення, прокуратура заявила позов про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки площею 0,15 га, нормативно-грошовою оцінкою 507 тис. грн. Судом першої інстанції задоволено позов, проте підприємець оскаржив це рішення в апеляційному порядку.

Північно-західний апеляційний господарський суд, врахувавши доводи сторін, підтримав позицію прокуратури, відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив рішення Господарського суду Вінницької області без змін.

Нагадаємо, прокуратура повернула державі землі на півтора мільйона гривень.

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