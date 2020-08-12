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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79039 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101338 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125813 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106875 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126800 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101078 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101915 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103892 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101503 просмотра

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Подписание закона об игорном бизнесе: что это даст Украине

Подписание закона об игорном бизнесе: что это даст Украине

Киев  •  УНН

 • 11914 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня Президент Украины подписал Закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Как ранее заявили эксперты, это будет приносить в бюджет 5 млрд грн в год только от продажи лицензий, и это не учитывая прибыли от международных инвестиций, которые были невозможны, пока целая индустрия не могла функционировать без необходимого закона. Также согласно как европейской, так и общемировой практике, легальный игорный бизнес принимает активное участие в развитии экономики и технологий. И поэтому так важно, что соответствующий закон будет действовать и у нас, пишет УНН.

Один из крупнейших мировых игроков в сфере беттинга — компания Parimatch уже готова начать процесс лицензирования для выхода на украинский рынок. В планах расширение сотрудничества с украинским спортом, которое в течение последних 11 лет осуществлялось в формате меценатской поддержки. Компания остается открытой к диалогу и готова делиться опытом и
экспертизой относительно каждого из оставшихся этапов создания в Украине эффективного, работающего и выгодного для всех участников рынка беттинга и азартных игр.

СЕО Parimatch Сергей Портнов: “Как международная компания и один из лидеров глобального букмекерского рынка мы рады наблюдать, что Закон об игорном бизнесе придерживается важных современных стандартов. Наконец-то, вводится принцип ответственной игры, которого обязаны придерживаться все операторы, а также устанавливаются требования к игрокам и их
идентификации. Хочу отметить, что принцип KYC (know your customer), направленный на эффективную и при этом простую для пользователя идентификацию, во всем мире является одним из крупнейших драйверов разработки современных технологических решений”.

Что будет с рынком в ближайшее время? Закон обозначает требования к руководителям, бенефициарам и другим ключевым лицам операторов. Кроме того, вводятся жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр — уставной капитал не менее 30 млн грн, банковская гарантия не менее 34 млн грн. Все это позволит привлечь на рынок сильных, конкурентоспособных игроков, придерживающихся высоких стандартов прозрачности и открытости бизнеса. От государства будет нужно только одно — контроль за соблюдением установленных правил.

С учетом стоимости лицензий и заинтересованности международных операторов в новом регулируемом рынке, можно ожидать регулярных поступлений в бюджет государства от новой отрасли — минимум 5 млрд грн ежегодно.

Что еще нужно? Главной задачей правительства станет создание органа контроля в сфере азартных игр — Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подчиненной Кабинету Министров. Ее создание предусмотрено в течение 2 месяцев после подписания Закона. Именно к компетенции Комиссии относится лицензирование операторов, ведение соответствующих реестров и установление требований относительно сертификации игрового оборудования. Особенно важным вопросом остаются и изменения в налоговом законодательстве, которые обеспечат более эффективное функционирование игорного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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