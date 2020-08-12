Підписання закону про гральний бізнес: що це дасть Україні

ukru
18:42 • 33126 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 69245 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 81450 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110528 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117280 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115924 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150771 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124912 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124634 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123831 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81461 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101635 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 30035 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75747 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 30852 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75747 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101635 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81461 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150773 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50542 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57952 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107574 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125863 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125284 перегляди
Актуальне
Підписання закону про гральний бізнес: що це дасть Україні

Підписання закону про гральний бізнес: що це дасть Україні

Київ • УНН

 • 11921 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України підписав Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Як раніше заявили експерти, це буде приносити в бюджет 5 млрд грн на рік тільки від продажу ліцензій, і це не враховуючи прибутку від міжнародних інвестицій, які були неможливі, поки ціла індустрія не могла функціонувати без необхідного закону. Також згідно як європейської, так і загальносвітової практики, легальний гральний бізнес бере активну участь у розвитку економіки та технологій. І тому так важливо, що відповідний закон буде діяти й у нас, пише УНН.

Один з найбільших світових гравців у сфері беттінга — компанія Parimatch вже готова почати процес ліцензування для виходу на український ринок. У планах розширення співпраці з українським спортом, яке протягом останніх 11 років здійснювалося у форматі меценатської підтримки. Компанія залишається відкритою до діалогу і готова ділитися досвідом і експертизою щодо кожного з решти етапів створення в Україні ефективного, що працює і вигідного для всіх учасників ринку беттінга та азартних ігор.

СЕО Parimatch Сергій Портнов: «Як міжнародна компанія та один з лідерів глобального букмекерського ринку ми раді спостерігати, що Закон про гральний бізнес дотримується важливих сучасних стандартів. Нарешті, вводиться принцип відповідальної гри, якого зобов’язані дотримуватися всі оператори, а також встановлюються вимоги до гравців і їх ідентифікації. Хочу зазначити, що принцип KYC (know your customer), спрямований на ефективну і при цьому просту
для користувача ідентифікацію, в усьому світі є одним з найбільших драйверів розробки сучасних технологічних рішень».

Що буде з ринком найближчим часом? Закон позначає вимоги до керівників, бенефіціарам та іншим ключовим особам операторів. Крім того, вводяться жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор — статутний капітал не менше 30 млн грн, банківська гарантія не менше 34 млн грн. Все це дозволить залучити на ринок сильних, конкурентоспроможних гравців, які дотримуються високих стандартів прозорості та відкритості бізнесу. Від держави буде потрібно тільки одне — контроль за дотриманням встановлених правил.

З урахуванням вартості ліцензій і зацікавленості міжнародних операторів в новому регульованому ринку, можна очікувати регулярних надходжень до бюджету держави від нової галузі — мінімум 5 млрд грн щорічно.

Що ще потрібно? Головним завданням уряду стане створення органу контролю у сфері азартних ігор - Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкованої Кабінету Міністрів. Її створення передбачено протягом 2 місяців після підписання Закону. Саме до компетенції Комісії належить ліцензування операторів, ведення відповідних реєстрів та встановлення вимог щодо сертифікації грального обладнання. Особливо важливим питанням залишаються і зміни в податковому законодавстві, які забезпечать більш ефективне функціонування грального бізнесу.



Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80