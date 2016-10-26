Подписание меморандума о сотрудничестве между КМУ, ООН и ВБ перенесено на 28 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Подписание Меморандума о сотрудничестве между Правительством Украины, Представительством ООН и Группой Всемирного банка перенесено на 28 октября 2016 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
"Подписание Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины, Представительством Организации Объединенных Наций и Группой Всемирного банка перенесено на пятницу, 28.10.2016 года. Детали о месте и времени проведения будут сообщены дополнительно, - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня КМУ и представители ООН и ВБ должны были подписать меморандум о сотрудничестве.