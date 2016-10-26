Подписание меморандума о сотрудничестве между КМУ, ООН и ВБ перенесено на 28 октября

"Подписание Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины, Представительством Организации Объединенных Наций и Группой Всемирного банка перенесено на пятницу, 28.10.2016 года. Детали о месте и времени проведения будут сообщены дополнительно, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня КМУ и представители ООН и ВБ должны были подписать меморандум о сотрудничестве.