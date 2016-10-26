Підписання меморандуму про співпрацю між КМУ, ООН і СБ перенесено на 28 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Підписання Меморандуму щодо співпраці між Урядом України, Представництвом ООН та Групою Світового банку перенесено на 28 жовтня 2016 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
"Підписання Меморандуму щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Представництвом Організації Об’єднаних Націй та Групою Світового банку перенесено на п’ятницю, 28.10.2016р. Деталі щодо місця і часу проведення буде повідомлено додатково, — сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні КМУ і представники ООН та СБ мали підписати меморандум про співпрацю.