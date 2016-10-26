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15 марта, 19:03 • 116358 просмотра

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Подпольный рынок азартных игр расширяется благодаря бездействию Минфина - эксперт

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за отсутствия государственного контроля в сфере лотерейного бизнеса на украинском рынке появляется все больше мошенников в украинском игорном бизнесе. Об этом сообщила эксперт лотерейного бизнеса Зоряна Топорецкая в программе "Игра интересов", передает УНН.

"Минфин должен выполнять свои прямые функции. Во - первых, разграничить лотереи и азартные игры. И во - вторых, опять же, возможно в ходе проверки лотерейных операторов сформировать правовую позицию государства относительно определенной игры. Это позволит, в том числе, и операторам сориентироваться в позиции Минфина, и в том какую игру можно проводить, а какая игра находится на границе лотереи и азартной игры", - сказала З.Топорецкая.

Из-за отсутствия государственного контроля страдают сами лотерейные операторы, поскольку псевдоорганизации, которые работают под их прикрытием, подрывают доверие людей к самим лотереям.

По оценкам депутатов, ежемесячный объем теневого рынка игорного бизнеса Киева составляет 400 млн грн, из которого не платят налоги. В рамках страны это миллиарды гривен.

Напомним, операторы государственных лотерей, в том числе "М.С.Л." страдают от мошенников и вместе с правоохранителями борются с псевдолотереями, работающими под их прикрытием.

Эксперты отмечают, что распространению псевдолетерей способствует бездействие Минфина. С 2012 года ведомство не разработало лицензионные условия для операторов лотерей и тому не имеет права их проверять. В результате, государство утратило контроль над сферой.

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