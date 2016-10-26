Підпільний ринок азартних ігор розширюється завдяки бездіяльності Мінфіну – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через відсутність державного контролю у сфері лотерейного бізнесу, на українському ринку з’являється все більше шахраїв в українському гральному бізнесі. Про це повідомила експерт з лотерейного бізнесу Зоряна Топорецька у програмі “Гра інтересів”, передає УНН.
“Мінфін мав би виконувати свої прямі функції. По — перше, розмежувати лотереї і азартні ігри. І по — друге, знову ж таки, можливо у ході перевірки лотерейних операторів сформувати правову позицію держави щодо певної гри. Це дозволить, в тому числі, і операторам зорієнтуватися у позиції Мінфіну, і в тому яку гру можна проводити, а яка гра є на межі лотереї і азартної гри”, — сказала З.Топорецька.
Через відсутність державного контролю страждають самі лотерейні оператори, оскільки псевдоорганізації, які працюють під їх прикриттям, підривають довіру людей до самих лотерей.
За оцінками депутатів, щомісячний обсяг тіньового ринку грального бізнесу Києва становить 400 млн грн , з якого не платять жодні податки. У межах країни це мільярди гривень.
Нагадаємо, оператори державних лотерей, зокрема “М.С.Л.” страждають від шахраїв та разом з правоохоронцями борються з псевдолотереями, які працюють під їх прикриттям.
Експерти наголошують, що розповсюдженню псевдолетерей сприяє бездіяльність Мінфіну. З 2012 року відомство не розробило ліцензійні умови для операторів лотерей, а відтак не має права їх перевіряти. В результаті, держава втратила контроль за сферою.