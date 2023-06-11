Подполье устанавливает непосредственных исполнителей подрыва Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. «Спротив» - Платформа украинского сопротивления, сообщила, что сейчас подполье работает над сбором информации о тех, кто принимал непосредственное участие в подрыве Каховской ГЭС, сообщает УНН.
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«Подполье начало сбор информации о лицах ответственных за подрыв Каховской ГЭС», - сообщает «Спротив».
Представители Платформы добавили, что на сегодняшний день известно, что теракт совершили военнослужащие 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады рф.
«На данный момент партизаны устанавливают личности тех, кто непосредственно участвовал в теракте», - говорится в сообщении.
Добавим
Первыми о причастности указанной бригады к совершению подрыва Каховской ГЭС заявили представители партизанского движения Атеш. Они также обнародовали информацию о составе батальона и его командирах.