Підпілля встановлює безпосередніх виконавців підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. «Спротив» - Платформа українського спротиву, повідомила, що наразі підпілля працює над збором інформації щодо тих, хто брав безпосередню участь у підриві Каховської ГЕС, повідомляє УНН.
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«Підпілля розпочала збір інформації про осіб відповідальних за підрив Каховської ГЕС», - повідомляє «Спротив».
Представники Платформи додали, що на сьогоднішній день відомо, що теракт вчинили військовослужбоці 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади рф.
«На даний момент партизани встановлюють особи тих, хто безпосередньо брав участь в теракті», - йдеться у повідомленні.
Додамо
Першими про причетність вказаної бригади до вчинення підриву Каховсьокї ГЕС заявили представники партизанського руху Атеш. Вони також оприлюднили інформацію щодо складу батальйону та його командирів.