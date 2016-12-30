Подозреваемого в покушении на убийство задержали в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Вчера в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее квартире на улице Шумского происходит драка между мужчинами. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа управления.
На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину в крови, которого забрала скорая медицинская помощь. Заявительница рассказала, что мужчина, который порезал ножом ее знакомого, убежал из квартиры.
Правоохранители выяснили, что бывший муж женщины пришел в состоянии сильного алкогольного опьянения увидеться с детьми. Это и стало причиной конфликта между ним и знакомым экс-жены.
Полицейские изъяли и направили на экспертные исследования предмет, похожий на нож и смывы жидкости бурого цвета.
Впоследствии полицейские задержали злоумышленника по месту жительства в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту следственный отдел начал уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Сейчас правонарушитель находится под арестом.