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Подозреваемого в покушении на убийство задержали в Киеве

Подозреваемого в покушении на убийство задержали в Киеве

Киев • УНН

 • 8214 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Вчера в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее квартире на улице Шумского происходит драка между мужчинами. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа управления.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину в крови, которого забрала скорая медицинская помощь. Заявительница рассказала, что мужчина, который порезал ножом ее знакомого, убежал из квартиры.

Правоохранители выяснили, что бывший муж женщины пришел в состоянии сильного алкогольного опьянения увидеться с детьми. Это и стало причиной конфликта между ним и знакомым экс-жены.

Полицейские изъяли и направили на экспертные исследования предмет, похожий на нож и смывы жидкости бурого цвета.

Впоследствии полицейские задержали злоумышленника по месту жительства в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту следственный отдел начал уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Сейчас правонарушитель находится под арестом.

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