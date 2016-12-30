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Підозрюваного в замаху на вбивство затримали в Києві

Підозрюваного в замаху на вбивство затримали в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Вчора до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що у її квартирі на вулиці Шумського відбувається бійка між чоловіками. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі поліції та слідчо-оперативна група управління.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка в крові, якого забрала швидка медична допомога. Заявниця розповіла, що чоловік, який порізав ножем її знайомого, втік із квартири.

Правоохоронці з’ясували, що колишній чоловік жінки прийшов у стані сильного алкогольного сп’яніння побачитись із дітьми. Це і стало причиною конфлікту між ним та знайомим екс-дружини.

Поліцейські вилучили та направили на експертні дослідження предмет, схожий на ніж і змиви рідини бурого кольору.

Згодом поліцейські затримали зловмисника за місцем мешкання у порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) КК України. Наразі правопорушник перебуває під арештом.

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