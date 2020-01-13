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Подозреваемого в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестовали

Подозреваемого в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестовали

Киев  •  УНН

 • 8549 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Харькове суд отправил под стражу мужчину, который подозревается в покушении на убийство бывшего разведчика ВСУ, вероятно, по заказу РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ, вероятно, по заказу РФ", - говорится в сообщении .

По данным следствия, осуществляемого УСБУ в Харьковской области, харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии Украины, вероятно, по заказу спецслужб РФ осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ в его доме с помощью самодельного взрывного устройства. Задачу от заказчиков мужчина, как указано, возможно, получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение, добавили в прокуратуре.

Напомним, контрразведка СБУ предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ.

10 января 2020 года указанному человеку сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).

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