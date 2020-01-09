У Харкові спецслужби РФ намагались вбити колишнього бойового командира ЗСУ

КИЇВ. 9 січня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України попередила у Харкові замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ, що був організований спецслужбами РФ. Про це повідомив Начальник пресцентру в Управлінні СБ України в Харківській області Владислав Абдула на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.