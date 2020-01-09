У Харкові спецслужби РФ намагались вбити колишнього бойового командира ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України попередила у Харкові замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ, що був організований спецслужбами РФ. Про це повідомив Начальник пресцентру в Управлінні СБ України в Харківській області Владислав Абдула на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Спецслужби країни-агресора планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань терористичних організацій "Л/ДНР". Зокрема, була знешкоджена група офіцерів Збройних сил РФ, один з яких мав звання "Героя Росії". Харків’янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де мешкає командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян", - написав Абдула.
За його словами, контррозвідники та слідчі СБУ із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника з вибухівкою у будинку.
"За оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила 0,5 кг тротилу та приводилася у дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації. Через підвищену небезпеку вибухового пристрою під час транспортування, він був знищений у дворі будинку без загрози для життя людей", - розповів Абдула.
Також, у межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, під час спецоперації у Київській області правоохоронці запобігли замовному вбивству жінки та затримали організаторку, яка планувала злочин.