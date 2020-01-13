Підозрюваного у замаху на вбивство екс-розвідника ЗСУ арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Харкові суд відправив під варту чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство колишнього розвідника ЗСУ, ймовірно, на замовлення РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"За клопотанням прокуратури Харківської області Київський районний суд міста Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави харків’янину, який підозрюється у замаху на вбивство екс-розвідника ЗСУ, ймовірно, на замовлення РФ", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, яке здійснює УСБУ в Харківській області, харків’янин, який раніше проходив військову службу у Нацгвардії України, ймовірно, на замовлення спецслужб РФ здійснював підготовку умисного вбивства одного з екс-командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ в його будинку за допомогою саморобного вибухового пристрою. Завдання від замовників чоловік, як вказано, можливо, отримав під час виїзду до Росії. За вбивство колишнього командира харків’янин мав отримати грошову винагороду, додали у прокуратурі.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ попередила у Харкові замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ, що був організований спецслужбами РФ.
10 січня 2020 року зазначеній особі повідомили про підозру за фактом замаху на вчинення за попередньою змовою групою осіб та на замовлення умисного вбивства одного з екс-командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ (ч.3 ст. 15, п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 КК України) та незаконного зберігання, носіння та перевезення саморобного вибухового пристрою (ч. 1 ст.263 КК України).