Подозреваемого в госизмене главу РГА в Харьковской области отстранили от должности

"Максим Мусеев отстранен от выполнения полномочий главы Администрации Холодногорского района на время проведения следственных действий. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес", – говорится в сообщении.

Распоряжение подписали на основании ст. 46 КЗоТ Украины, сообщение о подозрении Максиму Мусееву в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

"На время отстранения Максима Мусеева обязанности главы Администрации Холодногорского района будет исполнять заместитель главы райадминистрации по социальным и гуманитарным вопросам Елена Гунбина", – отметили в мэрии.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила голову одной из РГА Харьковской области, завербованного спецслужбами РФ. Выяснилось, по инициативе чиновника было создано альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались сбором информации военного и мобилизационного характера. Так им удалось собрать списки участников АТО, которые были переданы заказчику, а ним – российской стороне. По результатам расследования ему объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК Украины.

Впоследствии чиновника объявили в розыск.



