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Підозрюваного у держзраді голову РДА на Харківщині відсторонили від посади

Київ • УНН

 • 9285 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Голову Холодногірської райдержадміністрації Максима Мусєєва, якого підозрюють у державній зраді, тимчасово відсторонили від посади. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Харківської міськради.

"Максим Мусєєв відсторонений від виконання повноважень глави Адміністрації Холодногірського району на час проведення слідчих дій. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес", – йдеться в повідомленні.

Розпорядження підписали на підставі ст. 46 КЗпП України, повідомлення про підозру Максиму Мусєєву у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

"На час відсторонення Максима Мусєєва обов'язки голови Адміністрації Холодногірського району виконуватиме заступник голови райадміністрації з соціальних і гуманітарних питань Олена Гунбіна", – зазначили у мерії.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила голову однієї з РДА Харківської області, завербованого спецслужбами РФ. З’ясувалося, за ініціативою чиновника було створено альтернативні організації ветеранів АТО, які замість допомоги ветеранам займалися збором інформації військового та мобілізаційного характеру. Так їм вдалось зібрати списки учасників АТО, які були передані замовнику, а ним — російській стороні. За результатами розслідування йому оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.111 КК України.

Згодом чиновника оголосили у розшук.

Українські Національні Новини

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