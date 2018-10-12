Голову РДА на Харківщині, підозрюваного у держзраді, оголосили у розшук

"Суд прийняв рішення про затримання та доставку підозрюваного до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила голову однієї з РДА Харківської області, завербованого спецслужбами РФ. Як з’ясувалося, за ініціативою чиновника було створено альтернативні організації ветеранів АТО, які замість допомоги ветеранам займалися збором інформації військового та мобілізаційного характеру. Так їм вдалось зібрати списки учасників АТО, які були передані замовнику, а ним — російській стороні.

Також у нього виявилася наявність подвійного громадянства. У 2015 році у Криму чиновник отримав паспорт РФ.

За результатами розслідування йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.111 КК України.



