Главу РГА в Харьковской области, подозреваемого в госизмене, объявили в розыск

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Глава Холодногорской райгосадминистрации, которого подозревают в государственной измене, объявили в розыск. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Суд принял решение о задержании и доставке подозреваемого в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила голову одной из РГА Харьковской области, завербованного спецслужбами РФ. Как выяснилось, по инициативе чиновника было создано альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались сбором информации военного и мобилизационного характера. Так им удалось собрать списки участников АТО, которые были переданы заказчику, а им – российской стороне.

Также у него оказалось наличие двойного гражданства. В 2015 году в Крыму чиновник получил паспорт РФ.

По результатам расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК Украины.

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