Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке оказался гражданином Узбекистана

“Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке является выходцем и гражданином Узбекистана”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что имя 29-летнего подозреваемого — Сайфуллах Хабибулаевич Саипов.

Вероятно, у него есть вид на жительство в США, а местом жительства считается город Тампа (штат Флорида).

Как сообщал УНН, в центре Нью-Йорка человек наехал на велосипедистов и открыл стрельбу .