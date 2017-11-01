Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке оказался гражданином Узбекистана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Человек, который въехал на машине в толпу людей и после этого открыл стрельбу в Нью-Йорке, оказался гражданином Узбекистана, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке является выходцем и гражданином Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что имя 29-летнего подозреваемого — Сайфуллах Хабибулаевич Саипов.
Вероятно, у него есть вид на жительство в США, а местом жительства считается город Тампа (штат Флорида).
Как сообщал УНН, в центре Нью-Йорка человек наехал на велосипедистов и открыл стрельбу .