Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке оказался гражданином Узбекистана

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28980 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94246 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148597 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113443 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114604 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111374 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106786 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151694 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке оказался гражданином Узбекистана

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке оказался гражданином Узбекистана

Киев  •  УНН

 • 13146 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Человек, который въехал на машине в толпу людей и после этого открыл стрельбу в Нью-Йорке, оказался гражданином Узбекистана, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке является выходцем и гражданином Узбекистана”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что имя 29-летнего подозреваемого — Сайфуллах Хабибулаевич Саипов.

Вероятно, у него есть вид на жительство в США, а местом жительства считается город Тампа (штат Флорида).

Как сообщал УНН, в центре Нью-Йорка человек наехал на велосипедистов и открыл стрельбу .

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