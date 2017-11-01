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Підозрюваний у здійсненні теракту у Нью-Йорку виявився громадянином Узбекистану

Київ • УНН

 • 13152 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Чоловік, який в’їхав на машині в натовп людей і опісля відкрив стрілянину в Нью-Йорку, виявився громадянином Узбекистану, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Підозрюваний у скоєнні теракту в Нью-Йорку є вихідцем і громадянином Узбекистану”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ім’я 29-річного підозрюваного — Сайфуллах Хабібулаевіч Саїпов.

Імовірно, у нього є посвідка на проживання в США, а місцем постійного проживання вважається місто Тампа (штат Флорида).

Як повідомляв УНН, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину.

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