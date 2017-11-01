Підозрюваний у здійсненні теракту у Нью-Йорку виявився громадянином Узбекистану

“Підозрюваний у скоєнні теракту в Нью-Йорку є вихідцем і громадянином Узбекистану”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ім’я 29-річного підозрюваного — Сайфуллах Хабібулаевіч Саїпов.

Імовірно, у нього є посвідка на проживання в США, а місцем постійного проживання вважається місто Тампа (штат Флорида).

Як повідомляв УНН, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину.