Підозрюваний у здійсненні теракту у Нью-Йорку виявився громадянином Узбекистану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Чоловік, який в’їхав на машині в натовп людей і опісля відкрив стрілянину в Нью-Йорку, виявився громадянином Узбекистану, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Підозрюваний у скоєнні теракту в Нью-Йорку є вихідцем і громадянином Узбекистану”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ім’я 29-річного підозрюваного — Сайфуллах Хабібулаевіч Саїпов.
Імовірно, у нього є посвідка на проживання в США, а місцем постійного проживання вважається місто Тампа (штат Флорида).
Як повідомляв УНН, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину.