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Подозреваемый в убийстве Ноздровской будет под арестом до 9 февраля

Киев • УНН

 • 9107 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, до 9 февраля 2019 года. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Киевской области.

Подозреваемый в убийстве Ноздровской будет под арестом до 9 февраля

"Вчера было заседание, на котором продлена мера пресечения содержание под стражей Россошанскому до 9 февраля 2019 года", - рассказали в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что на 15 января назначено судебное разбирательство судом присяжных в составе трех присяжных и двух запасных.

Напомним, правозащитница Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенную подозрение.

Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, совершенного с особой жестокостью, - теперь грозит пожизненное лишение свободы.

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