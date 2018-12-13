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Підозрюваний у вбивстві Ноздровської перебуватиме під арештом до 9 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Юрію Россошанському, обвинуваченому у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, до 9 лютого 2019 року. Про це повідомили УНН у прокуратурі Київської області.

Підозрюваний у вбивстві Ноздровської перебуватиме під арештом до 9 лютого

“Вчора було засідання, на якому продовжено запобіжний захід тримання під вартою Россошанському до 9 лютого 2019 року”, — розповіли у прокуратурі.

Також у відомстві додали, що на 15 січня призначено судовий розгляд судом присяжних у складі трьох присяжних та двох запасних.

Нагадаємо, правозахисниця Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.

8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року скоїв ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.

Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області змінила раніше повідомлену підозру.

Юрію Россошанському за фактом умисного вбивства Ірини Ноздровської, вчиненого з особливою жорстокістю, — відтепер загрожує довічне позбавлення волі.

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