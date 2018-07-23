Россошанському за вбивство Ноздровської загрожує довічне ув'язнення - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Прокуратура Київської області змінила раніше повідомлену підозру Юрії Россошанському за фактом умисного вбивства Ірини Ноздровської, вчиненого з особливою жорстокістю, - відтепер останньому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Прокуратура Київської області змінила підозру Ю. Россошанському на ч. 2 п. 4 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час досудового розслідування отримано висновки судово-медичної експертизи, які вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої підозри.
На підставі ст. 290 КПК України сторонам відкриті матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.
8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року спричинив ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.
У поліції заявили, що причетність Россошанського до вбивства підтвердила експертиза ДНК: на тілі Ноздровської було виявлено частки, що належать підозрюваному. Окрім того, у річці було знайдено ймовірні знаряддя злочину.
9 січня Вишгородський райсуд Київської області за клопотанням прокуратури відправив Россошанського під арешт без права застави до 8 березня. 27 квітня суд продовжив запобіжний захід на 60 днів. 21 червня суд подовжив арешт підозрюваному до 8 липня.