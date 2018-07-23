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Россошанскому за убийство Ноздровской грозит пожизненное заключение - прокуратура

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, совершенного с особой жестокостью, - теперь последнему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Прокуратура Киевской области изменила подозрение Ю. Россошанскому по ч. 2 п. 4 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного подозрения.

На основании ст. 290 УПК Украины сторонам открыты материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, юрист Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского — отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года спровоцировал ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской — Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.

В полиции заявили, что причастность Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле Ноздровской были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому. Кроме того, в реке были найдены вероятные орудия преступления.

9 января Вышгородский райсуд Киевской области по ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под арест без права залога до 8 марта. 27 апреля суд продлил меру пресечения на 60 дней. 21 июня суд продлил арест подозреваемому до 8 июля.

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