Подозреваемым по делу о взяточничестве в Чопском горсовете избраны меры пресечения

“Депутату горсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 112 000 гривен; начальнику отдела архитектуры и градостроительства Чопской городского совета -домашний арест с 21.00 до 6.00”, — отметила Н. Гейруш.

Как ранее сообщал УНН, Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения мэру города Чоп, который подозревается в получении неправомерной выгоды, в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн.

Вместе с тем, на время действия постановления следственного судьи (до 27 июля 2017 года) всем трем должностным лицам запрещено появляться в Чопском городском совете во избежание возможного влияния на свидетелей инкриминируемого преступления, а также возложен запрет выезда за пределы страны.

Чопский мэр, начальник отдела архитектуры и градостроительства и депутат Чопской городского совета подозреваются в приготовлении к преступлению, предусмотренного статьей 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).