Підозрюваним у справі про хабарництво у Чопській міськраді обрано запобіжні заходи
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні, 31 травня, рішенням Ужгородського міськрайонного суду депутату Чопської міської ради та начальнику міського відділу архітектури та містобудування, яких підозрюють у хабарництві, визначено запобіжний захід. Про це УНН повідомила речниця суду Надія Гейруш.
“Депутату міськради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 112 тисяч гривень; начальнику відділу архітектури та містобудування Чопської міської ради —домашній арешт з 21.00 до 6.00”, — зазначила Н. Гейруш.
Як раніше повідомляв УНН, Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід меру міста Чоп, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн грн.
Разом з тим, на час дії ухвали слідчого судді (до 27 липня 2017 року) усім трьом посадовцям заборонено з’являтися в Чопській міській раді з метою уникнення можливого впливу на свідків інкримінованого злочину, а також покладено заборону виїзду за межі країни.
Чопський міський голова, начальник відділу архітектури та містобудування і депутат Чопської міської ради підозрюються у готуванні до злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).