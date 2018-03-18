Подозреваемых, в убийстве многодетной матери в Фастове, взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По ходатайству прокуратуры Киевской области 4 подозреваемых в дерзком убийстве многодетной матери, совершенном по заказу, взято под стражу без альтернативы внесения залога, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"В субботу, 17 марта, по ходатайству Фастовского местной прокуратуры судом избрана меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога четырем, которые подозреваются в умышленном убийстве 42-летней женщины, совершенном по заказу", - говорится в сообщении.
Так, правоохранителями Киевской области в порядке ст. 208 УПК Украины задержан исполнителя указанного преступления 1975 г.р., двух организаторов дерзкого убийства 1963 г.р. и 1996 г.р., а также пособника - 1996 г.р., который является сыном исполнителя.
"В ходе досудебного расследования установлено, что заказчица убийства длительное время пыталась отобрать у потерпевшей бизнес, который остался после смерти ее мужа. В дальнейшем, злоумышленница решила убить потерпевшую, заплатив за это деньги в сумме 12 000 долларов США", - добавили в прокуратуре.
Киллер, который должен это сделать, забрал средства и исчез, а потому заказчица потребовала у мужчины, который подыскивал киллера, убить многодетную мать.
По процессуального руководстве прокуратуры Киевской области злоумышленникам сообщено о подозрениях по ст. 27 и ст. 115 УК Украины. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, неизвестный с ножом напал на многодетную мать у детсада. Женщине нанесли 24 ножевых ранения, от которых она скончалась в больнице.
Исполнители и заказчики убийства задержаны. Им грозит пожизненное заключение и конфискация имущества. Правоохранители выяснили, что убийство было заказано за 12 000 долларов.