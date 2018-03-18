Підозрюваних, у вбивстві багатодітної матері у Фастові, взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За клопотанням прокуратури Київської області 4 підозрюваних в зухвалому вбивстві багатодітної мати, вчиненому на замовлення, взято під варту без альтернативи внесення застави, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
"У суботу, 17 березня, за клопотанням Фастівської місцевої прокуратури судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави чотирьом особам, які підозрюються в умисному вбивстві 42-річної жінки, вчиненому на замовлення," - йдеться в повідомленні.
Так, правоохоронцями Київської області у порядку ст. 208 КПК України затримано виконавця вказаного злочину 1975 р.н., двох організаторів зухвалого вбивства 1963 р.н. та 1996 р.н., а також пособника – 1996 р.н., який є сином виконавця.
"У ході досудового розслідування встановлено, що замовниця вбивства тривалий час намагалася відібрати у потерпілої бізнес, який залишився після смерті її чоловіка. У подальшому, зловмисниця вирішила вбити потерпілу, сплативши за це кошти у сумі 12 тисяч доларів США," - додали у прокуратурі.
Кілер, який мав це зробити, забрав кошти і зник, а тому замовниця почала вимагати у чоловіка, який підшукував кілера, вбити багатодітну матір.
За процесуального керівництва прокуратури Київської області зловмисникам повідомлено про підозри за ст. 27 та ст. 115 КК України. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, невідомий з ножем напав на багатодітну матір біля дитсадка. Жінці нанесли 24 ножові поранення, від яких вона померла у лікарні.
Виконавці і замовники вбивства затримані. Їм загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Правоохоронці з'ясували, що вбивство було замовлене за 12 тисяч доларів.