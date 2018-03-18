Підозрюваних, у вбивстві багатодітної матері у Фастові, взяли під варту

КИЇВ. 18 березня. УНН. За клопотанням прокуратури Київської області 4 підозрюваних в зухвалому вбивстві багатодітної мати, вчиненому на замовлення, взято під варту без альтернативи внесення застави, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.